DAZN rimborsa chi non può sospendere l’abbonamento: ecco come e chi riguarda (Di giovedì 19 maggio 2022) Il provvedimento dell’Antitrust dello scorso 10 maggio ha stabilito che tutti gli abbonati a DAZN che hanno sottoscritto il contratto attraverso Amazon ed Apple hanno diritto a un risarcimento, in quanto non possono utilizzare la funzione di sospensione del contratto. DAZN rimborsa gli abbonati tramite Amazon ed Apple con 10 euro in gift card Il rimborso stabilito dal provvedimento consiste in una gift card da 5 euro al mese utilizzabile per un massimo di due mesi, mantenendo attivo per lo stesso periodo l’account dell’utente che richiede il gift code. Sono quindi stati accolti i rimedi proposti da DAZN che nei giorni scorsi ha inviato all’AGCOM una proposta di impegni per adeguarsi alle sue prescrizioni per evitare sanzioni. Il primo degli 11 impegni consiste nell’introduzione di un canale di comunicazione via ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 19 maggio 2022) Il provvedimento dell’Antitrust dello scorso 10 maggio ha stabilito che tutti gli abbonati ache hanno sottoscritto il contratto attraverso Amazon ed Apple hanno diritto a un risarcimento, in quanto non possono utilizzare la funzione di sospensione del contratto.gli abbonati tramite Amazon ed Apple con 10 euro in gift card Il rimborso stabilito dal provvedimento consiste in una gift card da 5 euro al mese utilizzabile per un massimo di due mesi, mantenendo attivo per lo stesso periodo l’account dell’utente che richiede il gift code. Sono quindi stati accolti i rimedi proposti dache nei giorni scorsi ha inviato all’AGCOM una proposta di impegni per adeguarsi alle sue prescrizioni per evitare sanzioni. Il primo degli 11 impegni consiste nell’introduzione di un canale di comunicazione via ...

Advertising

tuttopuntotv : DAZN rimborsa chi non può sospendere l’abbonamento: ecco come e chi riguarda #DAZN - AppleRetweetBot : RT @TuttoTechNet: DAZN rimborsa chi non può sospendere l’abbonamento: ecco come e chi riguarda #amazon #apple - TuttoTechNet : DAZN rimborsa chi non può sospendere l’abbonamento: ecco come e chi riguarda #amazon #apple - cillo70 : @DAZN_HELP_ITA @dazn @dazngroup chi mi rimborsa ??? Falliti!!!! -

DAZN rimborsa chi non può sospendere l'abbonamento: ecco come e chi riguarda TuttoTech.net Super Promo Serie A, Juventus Lazio: Eurobet rimborsa la metà della scommessa persa Super Promo Serie A Juventus Lazio. L’incontro tra Juventus e Lazio si gioca lunedì’ 16 Maggio alle ore 20:45 (diretta su DAZN e Sky Sport). Sarà poi ritenuta valida solo la prima scommessa piazzata ... Super Promo Serie A Juventus Lazio. L’incontro tra Juventus e Lazio si gioca lunedì’ 16 Maggio alle ore 20:45 (diretta su DAZN e Sky Sport). Sarà poi ritenuta valida solo la prima scommessa piazzata ...