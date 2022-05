Ultime Notizie Serie A: derby d’Italia per Dybala e Perisic, febbre viola per la Juve, il punto sulla Sampdoria (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 11.00 – Pista estera per la Samp – Il club blucerchiato può finire in mani straniere, ci sarebbero gruppi di americani e arabi interessati a rilevare la società. L’indiscrezione 10.30 – Agostini ai saluti – Il tecnico del Cagliari tornerà a guidare la Primavera dei sardi al termine della stagione, l’obiettivo è quello della salvezza. La notizia 9.15 – Franchi da tutto esaurito – Firenze aspetta il secondo ritorno di Vlahovic e carica la squadra per l’assalto all’Europa, contro la Juve sarà sold out. La notizia 8.30 – Da Perisic a Dybala, è il calciomercato degli sgarbi – Inter e Juventus proseguono il derby ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 11.00 – Pista estera per la Samp – Il club blucerchiato può finire in mani straniere, ci sarebbero gruppi di americani e arabi interessati a rilevare la società. L’indiscrezione 10.30 – Agostini ai saluti – Il tecnico del Cagliari tornerà a guidare la Primavera dei sardi al termine della stagione, l’obiettivo è quello della salvezza. La notizia 9.15 – Franchi da tutto esaurito – Firenze aspetta il secondo ritorno di Vlahovic e carica la squadra per l’assalto all’Europa, contro lasarà sold out. La notizia 8.30 – Da, è il calciomercato degli sgarbi – Inter entus proseguono il...

