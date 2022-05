Ucraina, un anno di squalifica per l'atleta russo che aveva mostrato la Z sul podio mondiale (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ricordate la storia Ivan Kuliak, il giovane ginnasta russo che aveva sfoggiato una Z in bella mostra sulla sua canottiera, mentre veniva premiato con la medaglia di bronzo in un evento di Coppa del ... Leggi su globalist (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ricordate la storia Ivan Kuliak, il giovane ginnastachesfoggiato una Z in bella mostra sulla sua canottiera, mentre veniva premiato con la medaglia di bronzo in un evento di Coppa del ...

