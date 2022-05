Ucraina: a Kiev primo soldato russo a processo per crimini di guerra (Di mercoledì 18 maggio 2022) Kiev, 18 mag. (Adnkronos) - Prende il via ufficialmente oggi a Kiev il processo a carico del sergente russo Vadim Shysimarin, il primo a essere formalmente accusato di crimini di guerra in Ucraina per aver sparato a un civile disarmato. L'udienza preliminare si è svolta il 13 maggio nel tribunale di Kiev. Shysimarin rischia l'ergastolo. L'avvocato di Shysimarin, 21 anni, ha detto che il suo assistito ha confessato l'uccisione di un uomo di 62 anni nel villaggio di Chupakhivka nella regione di Sumy, ma non ha ancora deciso se dichiararsi colpevole. Nella sua prima apparizione in aula Shysimarin è intervenuto brevemente per confermare la sua identità e spiegare di aver compreso le accuse a suo carico. In base alla ricostruzione ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 18 maggio 2022), 18 mag. (Adnkronos) - Prende il via ufficialmente oggi aila carico del sergenteVadim Shysimarin, ila essere formalmente accusato didiinper aver sparato a un civile disarmato. L'udienza preliminare si è svolta il 13 maggio nel tribunale di. Shysimarin rischia l'ergastolo. L'avvocato di Shysimarin, 21 anni, ha detto che il suo assistito ha confessato l'uccisione di un uomo di 62 anni nel villaggio di Chupakhivka nella regione di Sumy, ma non ha ancora deciso se dichiararsi colpevole. Nella sua prima apparizione in aula Shysimarin è intervenuto brevemente per confermare la sua identità e spiegare di aver compreso le accuse a suo carico. In base alla ricostruzione ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Speriamo di poter salvare i nostri ragazzi' perché l'Ucraina 'ha bisogno di eroi vivi, e penso… - guerini_lorenzo : A #Bruxelles CAE-Difesa per attuazione #BussolaStrategica, priorità politica per #UE. Su evoluzione crisi #Ucraina… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Nell'acciaieria Azovstal, sotto le bombe, un soldato canta 'Stefania', il brano della Kalush Orchestra ch… - TV7Benevento : Ucraina: attacco missilistico russo su Dnipro, ferita una donna - - TV7Benevento : Ucraina: a Kiev primo soldato russo a processo per crimini di guerra - -