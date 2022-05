Tragedia all’Aquila, auto parcheggiata in discesa si ‘sfrena’: prima abbatte il cancello di un’asilo e poi travolge i bambini. Un morto e 5 feriti (Di mercoledì 18 maggio 2022) “Abbiamo appreso questa tragica notizia paradossalmente mentre stavamo festeggiando il primo bambino nato a Fontecchio (Aq), nelle aree interne, dopo l’approvazione della legge sullo spopolamento: alla famiglia del piccolo il contributo alla natalità. Siamo tutti sconvolti e vicini al dolore delle famiglie. Speriamo che questa Tragedia non si aggravi, siamo in contatto con i sanitari per seguire costantemente l’evolversi della situazione”. Così Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, dopo aver appreso la notizia del terribile incidente avvenuto nella frazione di Pile (L’Aquila). Tragedia all’Aquila: un’auto parcheggiata in discesa ha prima divelto il cancello di una asilo e poi travolto i bimbi che stavano giocando Un fatto orribile, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 18 maggio 2022) “Abbiamo appreso questa tragica notizia paradossalmente mentre stavamo festeggiando il primo bambino nato a Fontecchio (Aq), nelle aree interne, dopo l’approvazione della legge sullo spopolamento: alla famiglia del piccolo il contributo alla natalità. Siamo tutti sconvolti e vicini al dolore delle famiglie. Speriamo che questanon si aggravi, siamo in contatto con i sanitari per seguire costantemente l’evolversi della situazione”. Così Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, dopo aver appreso la notizia del terribile incidente avvenuto nella frazione di Pile (L’Aquila).: un’inhadivelto ildi una asilo e poi travolto i bimbi che stavano giocando Un fatto orribile, ...

