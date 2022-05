Rinnovo Mertens, Il Mattino: “Sensazioni negative”. Nel frattempo De Laurentiis non si sbilancia (Di mercoledì 18 maggio 2022) La stagione calcistica è ormai agli sgoccioli. Manca solamente una partita per la fine della Serie A: mentre Inter e Milan si darannà battaglia a “distanza” per la conquista dello scudetto italiano, il Napoli giocherà in casa dello Spezia, senza troppe pretese vista la mancanza di obiettivi. Per questo motivo, la dirigenza azzurra è già L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) La stagione calcistica è ormai agli sgoccioli. Manca solamente una partita per la fine della Serie A: mentre Inter e Milan si darannà battaglia a “distanza” per la conquista dello scudetto italiano, il Napoli giocherà in casa dello Spezia, senza troppe pretese vista la mancanza di obiettivi. Per questo motivo, la dirigenza azzurra è già L'articolo

Advertising

infoitsport : Rinnovo di Mertens con il Napoli, De Laurentiis non si sbilancia: “Ne riparleremo” - dnapoli1997 : Ma il rinnovo di Mertens…? Lo avevo detto che non sarebbe stata l’ultima solo di Insigne domenica - gilnar76 : VIDEO | RINNOVO MERTENS? L’HA DETTO DE LAURENTIIS! #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - tuttonapoli : ADL sul rinnovo di Mertens: 'Presto nuovo incontro. Chi è interessato non scompare' - calciomercatoit : ???#Napoli - #DeLaurentiis annuncia #Anguissa e sul rinnovo di #Mertens parla chiaro: 'Chi è interessato non sparisc… -