Quando il riconoscimento facciale utilizzato dalle banche è facilmente ingannabile

Quanto è sicuro il riconoscimento facciale banche? Non particolarmente secondo una recente ricerca dell'azienda di sicurezza Sensity, specializzata nella classificazione di attacchi che sfruttano volti generati tramite AI. I test fatti dalle banche per verificare l'identità del cliente sono stati definiti «estremamente vulnerabili» rispetto agli attacchi fatti utilizzando deepfake, tanto da arrivare a dire che ai malintenzionati basta scambiare il loro volto con quello del cliente. Non sono solo le banche, inoltre, ad avere problemi di questo tipo: gli stessi problemi sono stati riscontrati in riconoscimenti facciali per app di incontri e startup di criptovalute.

