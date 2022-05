No, Draghi non ha annunciato che «il green pass sostituirà carta d’identità e codice fiscale» (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il 18 maggio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge: «Draghi ANNUNCIA: IL green pass sostituirà carta DI INDENTITÀ E codice fiscale. La tessera verde, come previsto, non scomparirà insieme al covid, anzi. Stando alle ultime dichiarazioni del Governo, si sta valutando di farlo diventare il certificato di riconoscimento unico, che nel futuro sostituirà sia la carta di identità che il codice fiscale. Il certificato verde servirà anche come tessera sanitaria e per la dic hiarazione redditi». Si tratta di una notizia falsa. Il presidente del Consiglio Mario Draghi non ha annunciato che «il green pass ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il 18 maggio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge: «ANNUNCIA: ILDI INDENTITÀ E. La tessera verde, come previsto, non scomparirà insieme al covid, anzi. Stando alle ultime dichiarazioni del Governo, si sta valutando di farlo diventare il certificato di riconoscimento unico, che nel futurosia ladi identità che il. Il certificato verde servirà anche come tessera sanitaria e per la dic hiarazione redditi». Si tratta di una notizia falsa. Il presidente del Consiglio Marionon hache «il...

