Lorenzo Fragola e Mameli, Luna Fortuna è il nuovo singolo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Luna Fortuna è il nuovo singolo di Lorenzo Fragola e Mameli, prodotto da Takagi e Ketra Dopo l’annuncio della loro collaborazione e l’uscita del loro primo brano Attraverso, Lorenzo Fragola e Mameli presentano Luna Fortuna prodotto da Takagi & Ketra, il singolo che uscirà nelle radio e sulle piattaforme digitali venerdì 20 maggio per Sony Music Italy. Luna Fortuna è un singolo reggae da ascoltare con il braccio fuori dal finestrino sulla litoranea, perfetto per questi giorni in cui si inizia a respirare aria d’estate, di divertimento e di uscite. Il singolo è un nuovo tassello che ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 18 maggio 2022)è ildi, prodotto da Takagi e Ketra Dopo l’annuncio della loro collaborazione e l’uscita del loro primo brano Attraverso,presentanoprodotto da Takagi & Ketra, ilche uscirà nelle radio e sulle piattaforme digitali venerdì 20 maggio per Sony Music Italy.è unreggae da ascoltare con il braccio fuori dal finestrino sulla litoranea, perfetto per questi giorni in cui si inizia a respirare aria d’estate, di divertimento e di uscite. Ilè untassello che ...

Advertising

RADIOBRUNO1 : Lorenzo Fragola e Mameli per “Luna Fortuna”, il nuovo singolo prodotto da Takagi e Ketra #LorenzoFragola #Mameli… - zazoomblog : Lorenzo Fragola e Mameli insieme per il singolo “Luna fortuna” - #Lorenzo #Fragola #Mameli #insieme - zazoomblog : Lorenzo Fragola e Mameli insieme per il singolo “Luna fortuna” - #Lorenzo #Fragola #Mameli #insieme - zazoomblog : Lorenzo Fragola e Mameli insieme per il singolo “Luna fortuna” - #Lorenzo #Fragola #Mameli #insieme… - fedee_vis : Lorenzo Fragola escici la hit estiva -