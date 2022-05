L'editoriale del Direttore: Mugello infuocato - News (Di mercoledì 18 maggio 2022) Enea Bastianini per la leadership, Francesco Bagnaia per il riscatto. Tra meno di due settimane, al Mugello, i due piloti Ducati proveranno a essere entrambi protagonisti . Anche se i risultati di Le ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 18 maggio 2022) Enea Bastianini per la leadership, Francesco Bagnaia per il riscatto. Tra meno di due settimane, al, i due piloti Ducati proveranno a essere entrambi protagonisti . Anche se i risultati di Le ...

Advertising

NathalieTocci : Sullo sfondo del vertice Biden-Draghi, il mio editoriale su @LaStampa di oggi - notizieit : #carobollette Il Governo ha speso oltre 15 miliardi di euro in sostegni per bollette e sgravi fiscali sulla benzina… - xblunotte : RT @ilgiornale: Le previsioni sul Pil italiano per quest'anno hanno subìto un altro taglio e l'economia del nostro Paese non ha buone prosp… - DiegoNatoli2 : RT @rumarno2: @lageloni Repubblica appartiene a Gedi Gruppo Editoriale,parte del gruppo Exor della famiglia Agnelli. Famiglia che pare abbi… - AristarcoScann1 : RT @rumarno2: @lageloni Repubblica appartiene a Gedi Gruppo Editoriale,parte del gruppo Exor della famiglia Agnelli. Famiglia che pare abbi… -