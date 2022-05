La funzione di Whatsapp per uscire dai gruppi senza notifica (Di mercoledì 18 maggio 2022) L’uscita da certi gruppi Whatsapp può essere complicata, si sa. C’è quello con una quantità notevole di zii e cugini più grandi che mandano buongiornissimi a profusione o quello con gli amici degli amici organizzato per un compleanno di sei mesi fa in cui alcune persone ancora interagiscono ma che, effettivamente, interessa poco un po’ a tutti. Tante volte sono situazioni nelle quali scegliamo di rimanere per evitare l’uscita coatta, quella notificata a qualunque persona presente nel gruppo e che compare tra i vari baloon delle conversazioni con la formula inconfondibile di “tizio ha lasciato il gruppo”. Una nuova funzione Whatsapp in lavorazione, però, potrebbe permettere presto agli utenti di uscire in punta di piedi e senza notifiche. LEGGI ANCHE >>> Che ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 18 maggio 2022) L’uscita da certipuò essere complicata, si sa. C’è quello con una quantità notevole di zii e cugini più grandi che mandano buongiornissimi a profusione o quello con gli amici degli amici organizzato per un compleanno di sei mesi fa in cui alcune persone ancora interagiscono ma che, effettivamente, interessa poco un po’ a tutti. Tante volte sono situazioni nelle quali scegliamo di rimanere per evitare l’uscita coatta, quellata a qualunque persona presente nel gruppo e che compare tra i vari baloon delle conversazioni con la formula inconfondibile di “tizio ha lasciato il gruppo”. Una nuovain lavorazione, però, potrebbe permettere presto agli utenti diin punta di piedi enotifiche. LEGGI ANCHE >>> Che ...

