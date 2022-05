Il video rubato del dirigente di Twitter che insulta Musk: «È un pazzo». Lui: «Offese a chi soffre di Asperger» (Di mercoledì 18 maggio 2022) In questo filmato pubblicato su Twitter dal giornalista Benny Johnson si può ascoltare un dirigente apicale del social network, Alex Martinez, mentre parla in termini non esattamente lusinghieri di Elon Musk, il patron di Tesla che ha lanciato un’offerta per la società. Il filmato, ritwittato dallo stesso Musk, è stato registrato da un esponente sotto copertura di Project Veritas, un gruppo di attivisti americani di estrema destra. Martinez viene registrato in segreto mentre afferma che Musk ha “bisogni speciali”. E quindi non si può prendere del tutto sul serio quello che dice. «È un pazzo», aggiunge poi. Musk ha fissato come tweet il suo commento al video: «Il dirigente di Twitter distrugge la libertà di parola e ... Leggi su open.online (Di mercoledì 18 maggio 2022) In questo filmato pubblicato sudal giornalista Benny Johnson si può ascoltare unapicale del social network, Alex Martinez, mentre parla in termini non esattamente lusinghieri di Elon, il patron di Tesla che ha lanciato un’offerta per la società. Il filmato, ritwittato dallo stesso, è stato registrato da un esponente sotto copertura di Project Veritas, un gruppo di attivisti americani di estrema destra. Martinez viene registrato in segreto mentre afferma cheha “bisogni speciali”. E quindi non si può prendere del tutto sul serio quello che dice. «È un», aggiunge poi.ha fissato come tweet il suo commento al: «Ildidistrugge la libertà di parola e ...

Advertising

LaStampa : La denuncia, il grano ucraino rubato trasportato in Siria: il mercantile immortalato sul Bosforo - My_Salute : La nave siriana 'Phoenicia' il 15 maggio attraverso il Bosforo da Sebastopoli alla Siria con grano ucraino rubato.… - MLipperi : RT @TuttiZangh: Condividete xké tutti devono sapere che è un campionato rubato - GrifoRampante : La denuncia, il grano ucraino rubato trasportato in Siria: il mercantile immortalato sul Bosforo - gpellarin84 : RT @LaStampa: La denuncia, il grano ucraino rubato trasportato in Siria: il mercantile immortalato sul Bosforo -