Di cosa parlerà Draghi alle Camere Le priorità secondo Pennisi

Leggi su formiche

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Domani 19 maggio il presidente del Consiglio Mariosaràore 9 al Senato e11.30 alla Camera per “un’informativa sulla questione ucraina”. Molto probabilmente la presentazione del presidente del Consiglio tratterà dei modi per aiutare l’Ucraina a controbattere l’aggressione che dal 24 febbraio subisce dalla Federazione Russa. Uno o forse due settori degli emicicli solleveranno il problema dell’invio di armi all’Ucraina chiedendone i dettagli. Forse, per zingarelliana (dal nome del dizionario tra i più utilizzati nelle scuole secondarie superiori italiane) ignoranza, non sanno che in tutti i Paesi del mondo tale informazione è secretata per ragioni di sicurezza nazionale: significherebbe mettere in piazza la propria dotazione e produzione militare, tema sensibilissimo e tale da poter fare comprendere quali sono i ...