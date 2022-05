Ultime Notizie – Napoli, 13enne ferito in classe con arma da taglio alla schiena (Di martedì 17 maggio 2022) Un ragazzino di 13 anni è stato ferito alla schiena con un’arma da taglio in una scuola media di Melito, in provincia di Napoli. Il fatto è avvenuto intorno alle 14. Non è ancora chiaro quale sia stato lo strumento utilizzato per il ferimento. Il ragazzino è stato trasportato all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove gli sono stati applicati tre punti di sutura. La ferita sarebbe lieve, ma la prognosi non è stata ancora sciolta. Sono in corso indagini dei carabinieri. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 17 maggio 2022) Un ragazzino di 13 anni è statocon un’dain una scuola media di Melito, in provincia di. Il fatto è avvenuto intorno alle 14. Non è ancora chiaro quale sia stato lo strumento utilizzato per il ferimento. Il ragazzino è stato trasportato all’ospedale pediatrico Santobono di, dove gli sono stati applicati tre punti di sutura. La ferita sarebbe lieve, ma la prognosi non è stata ancora sciolta. Sono in corso indagini dei carabinieri. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

