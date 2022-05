Stop mascherine in classe. Sasso, “Fa troppo caldo, già in tante zone siamo sopra i 30 gradi”. Anche Costa apre all’ipotesi. Gli esperti divisi (Di martedì 17 maggio 2022) Non è la prima volta che il sottosegretario all'istruzione Rossano Sasso prende posizione contro gli obblighi anti covid a scuola. Adesso torna alla carica per quanto riguarda le mascherine in classe che, a suo modo di vedere, dovrebbero essere eliminate. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 17 maggio 2022) Non è la prima volta che il sottosegretario all'istruzione Rossanoprende posizione contro gli obblighi anti covid a scuola. Adesso torna alla carica per quanto riguarda leinche, a suo modo di vedere, dovrebbero essere eliminate. L'articolo .

