Sassuolo-Milan, al via la vendita dei biglietti per il Mapei (Di martedì 17 maggio 2022) Prende il via questa mattina, martedì 17 maggio 2022, a partire dalle ore 10 la vendita dei biglietti per la sfida tra Sassuolo e Milan. Si tratta dell’ultima e decisiva gara di campionato – in programma domenica 22 maggio alle ore 18 -, che potrebbe riportare lo Scudetto in casa rossonera dopo ben undici anni L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 17 maggio 2022) Prende il via questa mattina, martedì 17 maggio 2022, a partire dalle ore 10 ladeiper la sfida tra. Si tratta dell’ultima e decisiva gara di campionato – in programma domenica 22 maggio alle ore 18 -, che potrebbe riportare lo Scudetto in casa rossonera dopo ben undici anni L'articolo

Advertising

SerieA : 38ª: 20/5 Torino-Roma 20:45 21/5 Genoa-Bologna 17:15 21/5 Atalanta-Empoli 20:45 21/5 Fiorentina-Juventus 20:45 21/… - Gazzetta_it : Milan oltre ogni limite, ma storia e Sassuolo fanno sperare l’Inter - AntoVitiello : Ufficiale: Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria si giocheranno domenica 22 maggio alle ore 18:00 #sassuolomilan - lakakadonkey : RT @vivilacosiah_: devo prendere i biglietti di sassuolo-milan per mio fratello, non ce la farò mai?? - whotheFarey0u : RT @MilanNewsit: Sassuolo, Carnevali: 'Domenica non regaleremo nulla al Milan. Marotta? Non si è fatto sentire' -