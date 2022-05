Roma, ancora commercianti non in regola in centro: sequestrati 624 oggetti in vendita (Di martedì 17 maggio 2022) Roma – Nella giornata di ieri, in zona Casilino e in zona Celio, recependo le indicazioni del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e sulla base dell’Ordinanza del Questore, sono state effettuate nuove operazioni cosiddette ad “Alto Impatto” mirate alla prevenzione e repressione dei reati predatori in genere, allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti ma anche ai controlli negli esercizi commerciali. A dare ausilio agli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto Casilino, anche il Reparto Prevenzione Crimine e un’unità cinofila. Qui un cittadino camerunense è stato indagato in stato di libertà per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, mentre un suo connazionale, privo di documenti, è stato accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione per l’identificazione. Durante ulteriori accertamenti sono stati rintracciati 2 cittadini ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 17 maggio 2022)– Nella giornata di ieri, in zona Casilino e in zona Celio, recependo le indicazioni del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e sulla base dell’Ordinanza del Questore, sono state effettuate nuove operazioni cosiddette ad “Alto Impatto” mirate alla prevenzione e repressione dei reati predatori in genere, allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti ma anche ai controlli negli esercizi commerciali. A dare ausilio agli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto Casilino, anche il Reparto Prevenzione Crimine e un’unità cinofila. Qui un cittadino camerunense è stato indagato in stato di libertà per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, mentre un suo connazionale, privo di documenti, è stato accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione per l’identificazione. Durante ulteriori accertamenti sono stati rintracciati 2 cittadini ...

