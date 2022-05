Plusvalenze, vincono De Laurentiis e Agnelli: respinto il ricorso della Procura Figc (Di martedì 17 maggio 2022) Come si legge sul sito ufficiale della Figc, arriva ad un punto di svolta probabilmente definitivo la vicenda legata alle Plusvalenze fittizie di cui venivano accusati 11 club – tra cui il Napoli, relativamente all’affare Osimhen, e la Juventus – e oltre 60 tra dirigenti ed amministratori. La Procura chiese, tra le altre cose, 11 mesi di inibizione per il presidente azzurro De Laurentiis e 12 per quello bianconero, Agnelli. Ebbene, le Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello hanno respinto il reclamo del Procuratore federale a seguito del ricorso presentato contro la sentenza del Tribunale federale, che aveva già prosciolto in primo grado le società e i dirigenti imputati. È l’ennesima figura barbina ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 17 maggio 2022) Come si legge sul sito ufficiale, arriva ad un punto di svolta probabilmente definitivo la vicenda legata allefittizie di cui venivano accusati 11 club – tra cui il Napoli, relativamente all’affare Osimhen, e la Juventus – e oltre 60 tra dirigenti ed amministratori. Lachiese, tra le altre cose, 11 mesi di inibizione per il presidente azzurro Dee 12 per quello bianconero,. Ebbene, le Sezioni UniteCorte Federale d’Appello hannoil reclamo deltore federale a seguito delpresentato contro la sentenza del Tribunale federale, che aveva già prosciolto in primo grado le società e i dirigenti imputati. È l’ennesima figura barbina ...

Advertising

napolista : #Plusvalenze, vincono De Laurentiis e Agnelli: respinto il ricorso della Procura Figc Il Tribunale federale aveva… - m_boccarello : @sscnapoli A noi interessano plusvalenze,tesoretti, magliette imbarazzanti di ogni colore, non queste cafonate di t… - BiagiomF : @OCardinal17 @Luckyluciano971 Ma Veda (????????), anche per il Milan è un business. Per tutti lo è. La proprietà è dei… - elliott_il : Appena vincono la Coppa Italia credono che cambia qualcosa. Il bilancio di quest anno chiude a -120 con 90M di plu… -