Advertising

fisco24_info : Navalny: inizia processo d'appello contro sentenza a 9 anni: Oppositore condannato per presunta appropriazione inde… - RSInews : Caso Navalny, inizia il processo di appello - Inflitti 9 anni in primo grado al dissidente russo, accusato di appro… -

RSI.ch Informazione

Alexeiè in carcere dal gennaio del 2021 per un'altra condanna a due anni e mezzo, anch'essa ritenuta di matrice politica. L'oppositore è stato arrestato non appena ha rimesso piede in Russia ...... distante anche dal suo entourage, di un leader chea non fidarsi più nemmeno dei suoi ... Aleksej, che è attualmente in carcere ). In una recente intervista ( La Repubblica , 1 maggio ... Caso Navalny, inizia il processo di appello Un tribunale di Mosca ha iniziato oggi ad esaminare in appello la sentenza di primo grado con cui a marzo è stato condannato a nove anni di reclusione il principale oppositore di Putin, Alexiei Navaln ...Un tribunale di Mosca ha iniziato oggi, martedì, adesaminare in appello la sentenza di primo grado con cui a marzo è stato condannato a nove anni di reclusione, Alexiei Navalny, oppositore del preside ...