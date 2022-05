Mascherine a scuola: obbligo rimosso prima della fine dell’anno? (Di martedì 17 maggio 2022) L’Italia resta ancora titubante sullo stop all’obbligo di mascherina sui voli deciso dall’Ue a partire dal 16 maggio. Fino al 15 giugno infatti, le precauzioni resteranno obbligatorie, in base all’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, che prevede l’obbligo di mascherina sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza, compresi gli aerei. Intanto, con l’arrivo del caldo, è sempre più pressante il dibattito sull’uso obbligatorio delle di Mascherine a scuola. A tal proposito, si fa avanti il sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso ed il leader della Lega Matteo Salvini, i quali reclamano l’abrogazione dell’obbligo prima della fine dell’anno scolastico. “Più di 30 gradi in classe e ... Leggi su zon (Di martedì 17 maggio 2022) L’Italia resta ancora titubante sullo stop all’di mascherina sui voli deciso dall’Ue a partire dal 16 maggio. Fino al 15 giugno infatti, le precauzioni resteranno obbligatorie, in base all’ordinanza del ministroSalute Roberto Speranza, che prevede l’di mascherina sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza, compresi gli aerei. Intanto, con l’arrivo del caldo, è sempre più pressante il dibattito sull’uso obbligatorio delle di. A tal proposito, si fa avanti il sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso ed il leaderLega Matteo Salvini, i quali reclamano l’abrogazione dell’scolastico. “Più di 30 gradi in classe e ...

