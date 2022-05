Marc-Surer | l’ex pilota punta sul ritiro di Vettel

(Di martedì 17 maggio 2022)Svizzeroha spiegato i motivi secondo i quali ilTedesco Sebastianabbandonerà il Circus a fine stagione, quando scadrà il suo contratto. Infatti l’Aston Martin sta passando tempi non felici soprattutto in termini di prestazioni in gara, e i soli 6 punti in campionato di F1 sono desolanti. Il quattro volte campione del mondoaveva abbracciato la nuova avventura con la Aston Martin con grande entusiasmo dopo il finale amaro con la Ferrari, ma non ha trovato nemmeno qui la serenità. Vi sveleremo le dichiarazioni molto importanti diper cercare di capire se Sebastian davvero si ritirerà dalla F1. Gp Spagna 2022: dove vedere la gara di F1: ...

Advertising

motorboxcom : #F1 Tra i fattori della rinascita #AlfaRomeo, l'ex pilota Marc Surer mette anche l'addio a #Raikkonen - FormulaPassion : #F1: secondo Marc #Surer #Vettel a fine 2022 si ritirerà - tifossi88 : En cualquier minuto pasa piola un Ricardo Patrese, Jacques Laffite, Bruno Giacomelli o Marc Surer #MonacoHistoricGrandPrix - realferraristaa : RT @FormulaPassion: #F1: secondo Marc #Surer le #Mercedes brilleranno nel #MonacoGP - FormulaPassion : #F1: secondo Marc #Surer le #Mercedes brilleranno nel #MonacoGP -

MOTORE E AERODINAMICA L'ex pilota di F1, ha analizzato la situazione in casa Alfa Romeo partendo proprio da questi fattori: '' Il motore ha più potenza, sono circa 30 cavalli, tre decimi -...In una chiacchierata concessa alle colonne della BBC,ha analizzato la situazione contrattuale di Sebastian Vettel, sottolineando come il quattro volte Campione del Mondo potrebbe scegliere di abbandonare la Formula 1 al termine di questa ...Oltre ad altre domande sul suo futuro in F1 e l’Aston Martin che ammette di non aver ancora convinto il 34enne a firmare per il 2023, Marc Surer pensa che tutti i segnali indichino un ritiro: “Non ...Il ritiro di Sebastian Vettel dalla Formula 1 è oggetto di discussione da settimane. Il pilota, che a luglio spegnerà 35 candeline, occupa la quattordicesima posizione nella classifica piloti con appe ...