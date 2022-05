La guerra che torna in Europa e il sogno di una cabana sulla spiaggia (Di martedì 17 maggio 2022) Caro Fulvio, anche io, mentre scrivevo le ultime parole raccontandoti della ricerca che sto effettuando perché venga al meglio la nostra kermesse alla Cabane di gauche caviar, mi sono imbattuto nelle immagini che arrivavano crude dal nostro Est. Se ci si collega su YouTube si può vedere in tempo reale la piazza di Maidan a Kiev o Kiyv, come abbiamo imparato a dire. Tralascio tutte le considerazioni retoriche sulla guerra, non perché abbia orrore del sangue, non perché i racconti a voce, o quelli letti, non me ne abbiano dato sufficiente contezza; la guerra l’ho scoperta grazie ai nonni, a mio padre naturalmente, e alla lettura in classe di Hemingway. Ricordi la scena del suo romanzo che si svolge negli stanzoni dell’Ospedale Maggiore di Milano? Se possibile, il nostro bisogno di socialismo aumenta proprio perché si è ... Leggi su linkiesta (Di martedì 17 maggio 2022) Caro Fulvio, anche io, mentre scrivevo le ultime parole raccontandoti della ricerca che sto effettuando perché venga al meglio la nostra kermesse alla Cabane di gauche caviar, mi sono imbattuto nelle immagini che arrivavano crude dal nostro Est. Se ci si collega su YouTube si può vedere in tempo reale la piazza di Maidan a Kiev o Kiyv, come abbiamo imparato a dire. Tralascio tutte le considerazioni retoriche, non perché abbia orrore del sangue, non perché i racconti a voce, o quelli letti, non me ne abbiano dato sufficiente contezza; lal’ho scoperta grazie ai nonni, a mio padre naturalmente, e alla lettura in classe di Hemingway. Ricordi la scena del suo romanzo che si svolge negli stanzoni dell’Ospedale Maggiore di Milano? Se possibile, il nostro bidi socialismo aumenta proprio perché si è ...

