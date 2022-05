(Di martedì 17 maggio 2022) Risultato che passa in secondo piano. Juventus-Lazio verrà ricordata negli annali più che per l’importanza della partita...

Esser accostato a Delneri come allenatori da 'zero titoli' ad aprire e chiudere il ciclo nelle statistiche noncerto un bel biglietto da visita per il futuro. Dal mister, con il suo ritorno ...Nonfacile separarsi,sicuramente un addio doloroso. Finale decisiva per Allegri Arriva di nuovo l'Inter di Simone Inzaghi. Inutile girarci intorno adesso. La finale di Coppa Italia di ... Juvemania: sarà durissima rimpiazzare due capitani come Chiellini e Dybala, chi lo prende fa un affare