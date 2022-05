Ilary Blasi crea un momento iconico all’Isola dei Famosi 16. Il web in delirio (Di martedì 17 maggio 2022) Ilary Blasi è una conduttrice vivace e goliardica. L’Isola dei Famosi 16 è il suo show, dove insieme a Vladimir Luxuria e Nicola Savino dà vita ad un reality dentro il reality e ieri notte l’ha dimostrato ancora una volta. Leggi anche: Dove vedere la replica dell’Isola dei Famosi 16 Ilary Blasi: il momento iconico dell’Isola 16 che tutti ricorderemo Ieri sera all’una e un quarto di notte mentre c’erano le nomination in collegamento dall’Honduras, Ilary Blasi è caduta a terra. In suo aiuto sono accorsi subito Nicola Savino, Vladimir Luxuria e Gustavo Rodriguez. La conduttrice ridendo ha detto di essersi sbilanciata sulla sedia e ha rimproverato i due opinionisti bonariamente: “Grazie Gustavo. Lui è venuto subito, ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 17 maggio 2022)è una conduttrice vivace e goliardica. L’Isola dei16 è il suo show, dove insieme a Vladimir Luxuria e Nicola Savino dà vita ad un reality dentro il reality e ieri notte l’ha dimostrato ancora una volta. Leggi anche: Dove vedere la replica dell’Isola dei16: ildell’Isola 16 che tutti ricorderemo Ieri sera all’una e un quarto di notte mentre c’erano le nomination in collegamento dall’Honduras,è caduta a terra. In suo aiuto sono accorsi subito Nicola Savino, Vladimir Luxuria e Gustavo Rodriguez. La conduttrice ridendo ha detto di essersi sbilanciata sulla sedia e ha rimproverato i due opinionisti bonariamente: “Grazie Gustavo. Lui è venuto subito, ...

