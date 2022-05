Il sindaco di Roma vuole tenere la metropolitana aperta tutta la notte nel fine settimana (Di martedì 17 maggio 2022) AGI - "Stiamo cambiando il regolamento per i monopattini, abbiamo trovato metropolitane senza manutenzione, adesso stiamo agendo: ci sono chiusure anticipate per recuperare anni di manutenzione mai fatta. Le metropolitane voglio portarle a un servizio 24 ore su 24 nel weekend e orario allungato anche durante la settimana". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, ospite a "The Breakfast Club" su Radio Capital. Leggi su agi (Di martedì 17 maggio 2022) AGI - "Stiamo cambiando il regolamento per i monopattini, abbiamo trovato metropolitane senza manutenzione, adesso stiamo agendo: ci sono chiusure anticipate per recuperare anni di manutenzione mai fatta. Le metropolitane voglio portarle a un servizio 24 ore su 24 nel weekend e orario allungato anche durante la". Lo ha detto ildiRoberto Gualtieri, ospite a "The Breakfast Club" su Radio Capital.

Advertising

CarloCalenda : La Raggi è stata la peggiore sindaca della storia di Roma. Tanto che, caso unico per sindaco in carica, è arrivata… - fattoquotidiano : Emergenza rifiuti: Roma ancora sommersa Il piano straordinario da 40 milioni di euro del nuovo sindaco non sembra… - Mov5Stelle : Sugli #inceneritori crediamo che il Sindaco di Roma sia mal consigliato dagli esperti. Avremo la possibilità di con… - sulsitodisimone : Il sindaco di Roma vuole tenere la metropolitana aperta tutta la notte nel fine settimana - r0bert0t : RT @diarioromano: Roma Capitale condannata ad avere una Polizia Locale inutile Il corpo dei vigili risponde direttamente al #sindaco. Gual… -