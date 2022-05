Fuori dal Coro: ospiti di stasera, 17 maggio 2022 (Di martedì 17 maggio 2022) stasera, 17 maggio 2022, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata Fuori dal Coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Le conseguenze della guerra sull’economia italiana saranno al centro di questo nuovo appuntamento. In particolare, focus sulla tragica vicenda di Claudio Fiori, l’imprenditore che si è tolto la vita dopo aver annunciato di voler chiudere la propria azienda per via dell’aumento del costo delle materie prime. Inoltre, verrà analizzato il trend, in crescita del 20% in tutta Italia, che prevede la manomissione delle valvole del gas per evitare i rincari delle bollette. Nel corso della serata, ampio spazio verrà dedicato alla sanità, con un reportage esclusivo sulla situazione in cui si trovano i pronto soccorso in Italia che, a causa della ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 17 maggio 2022), 17, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntatadal, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Le conseguenze della guerra sull’economia italiana saranno al centro di questo nuovo appuntamento. In particolare, focus sulla tragica vicenda di Claudio Fiori, l’imprenditore che si è tolto la vita dopo aver annunciato di voler chiudere la propria azienda per via dell’aumento del costo delle materie prime. Inoltre, verrà analizzato il trend, in crescita del 20% in tutta Italia, che prevede la manomissione delle valvole del gas per evitare i rincari delle bollette. Nel corso della serata, ampio spazio verrà dedicato alla sanità, con un reportage esclusivo sulla situazione in cui si trovano i pronto soccorso in Italia che, a causa della ...

