Fiorentina | Bruni | “La Viola di Italiano deve crescere per il futuro”

(Di martedì 17 maggio 2022)- L’allenatore Lucianosi è espresso su vari temi importanti, ma anche su tanti temi sulladi. LE SUE PAROLE L’allenatore Lucianoha parlato a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio con Niccolò Ceccarini e Dimitri Conti, a partire dal ko dellain casa della Sampdoria: “Lanon ha avuto un buon approccio e non dovrebbe succedere se persegui determinati obiettivi. Ora con la Juventus la vedo dura, poi sappiamo che per entrambe le parti è una partita importantissima, al di là del risultato che conta sarebbe stata sentita da tutte e due le tifoserie. C’è rivalità, soprattutto per gli ultimi giocatori carpiti alla”. La...

