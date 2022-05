Chi è Élisabeth Borne | la nuova premier francese scelta da Macron

(Di martedì 17 maggio 2022) «Elle coche toutes les cases». La sintesi ricorrente dei media francesi sul motivo che ha spinto Emmanuela sceglierecome prima ministra del suo nuovo mandato è probabilmente questa: spunta tutte le caselle richieste dal presidente., 61 anni, è una figura molto importante inia: ministra delle Infrastrutture tra il 2017 e il 2019, poi un breve passaggio all’Ecologia prima di approdare al Lavoro. La prima casella è quella della lealtà: mai una parola fuori posto o una polemica contro la politica del governo.è inoltre diligente, seria, competente in molteplici campi: una tecnocrate che conosce a memoria la macchina dello Stato, avendo lavorato nell’amministrazione, nei gabinetti ministeriali ed essendo stata prefetta. Si tratta della seconda ...

