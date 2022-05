Zoff su Chiellini: «Professionista esemplare. USA? Un’esperienza all’estero potrebbe fargli bene» (Di lunedì 16 maggio 2022) Dino Zoff, ex portiere della Juventus, ha parlato ai microfoni di Tuttosport dei bianconeri e dell’addio di Chiellini Dino Zoff è intervenuto ai microfoni di Tuttosport per parlare di Giorgio Chiellini. Di seguito le sue parole. FIRENZE – «Abbiamo lavorato insieme nel 2005 per alcuni mesi. Giorgio aveva vent’anni. Un combattente, un Professionista vero e lo ha dimostrato con tutti i trofei vinti in carriera. Si era capito da subito che avrebbe avuto un gran futuro davanti, inizialmente giocava terzino sinistro poi è stato spostato in mezzo alla difesa dove ha fatto sempre meglio. Se ci siamo salvati quella stagione è merito suo». LEADER – «Giorgio non ha mai urlato in spogliatoio perché lui è un leader vero. Il segreto per essere capitano della Juve? La serietà nei comportamenti». FUTURO – «Giorgio è ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 maggio 2022) Dino, ex portiere della Juventus, ha parlato ai microfoni di Tuttosport dei bianconeri e dell’addio diDinoè intervenuto ai microfoni di Tuttosport per parlare di Giorgio. Di seguito le sue parole. FIRENZE – «Abbiamo lavorato insieme nel 2005 per alcuni mesi. Giorgio aveva vent’anni. Un combattente, unvero e lo ha dimostrato con tutti i trofei vinti in carriera. Si era capito da subito che avrebbe avuto un gran futuro davanti, inizialmente giocava terzino sinistro poi è stato spostato in mezzo alla difesa dove ha fatto sempre meglio. Se ci siamo salvati quella stagione è merito suo». LEADER – «Giorgio non ha mai urlato in spogliatoio perché lui è un leader vero. Il segreto per essere capitano della Juve? La serietà nei comportamenti». FUTURO – «Giorgio è ...

Advertising

CalcioNews24 : ??#Zoff parla di #Chiellini e del suo addio alla #Juventus ?? - Spazio_J : Zoff su Chiellini: 'C'è un segreto per fare il capitano della Juve!' - - gilnar76 : Zoff: «Chiellini leader vero, gli consiglio questo per il futuro. Sul sostituto…» #Finoallafine #Forzajuve… - junews24com : Zoff: «Chiellini leader vero, gli consiglio questo per il futuro. Sul sostituto...» - - ilbianconerocom : #Juve, #Zoff su #Chiellini: 'Un sostituto di Chiellini? Non c'è.' Poi svela il retroscena -