Una bella notte per la boxe italiana

(Di lunedì 16 maggio 2022) Roma e Milano, due città così diverse, spesso chiamate a un confronto, 575 chilometri che separano abitudini, cultura, storia differenti, sfottò, rivalità e affinità. Una distanza che venerdì hanno percorso i tantissimi tifosi del pugile Giovanni De Carolis (che arrivava all’incontro con un record di 30 vittorie, 10 sconfitte e 1 pareggio) per sostenerlo nella trasferta contro il milanese – anche se in realtà è originario di Rozzano, comune limitrofo al capoluogo lombardo – Daniele “King Toretto” Scardina (il cui record segnava un perfetto 20-0). Questa sorta di derby italiano era valido per il titolo intercontinentale WBO e andava in scena all’Allianz Cloud di Milano. Un match capace di riaccendere la passione dei fan dellagrazie anche all’abilità degli organizzatori di creare l’evento, che ha dato al pubblico la sfida che aspettava con trepidazione, e che ha ...

IlContiAndrea : Auguro a #Sissi ed #Alex di andare insieme a #Sanremo2023 con una bella canzone, potrebbero davvero fare una bella figura assieme #Amici21 - IlContiAndrea : Ad #Alex auguro un percorso fatto di canzoni belle, ha una bella personalità e lavorando a testa bassa riuscirà a c… - FranAltomare : Tutti con “bella Italia” “amo l’Italia” “wow, una volta ho baciato un italiano, spero di avere un briciolo di DNA i… - AnnaRit29005782 : @barulino Una bella foto con Melania ???? - UnMetallaro : Sabato ho assistito a un concerto dei #RawPower... spettacolari. Durante una bella chiacchierata, affermo che sono… -

... privati di competizione, e, inpoesia, la 'sofferenza' ingiusta inflitta alla Russia. Tatiana ... E sono numerosi nell'Europa dell'ovest per questa donna soprannominata 'la pattinatrice più' ...bruttissima notizia per Britney Spears , che arriva proprio in un periodo in cui la popstar ... Continueremo a cercare di allargare la nostrafamiglia. Siamo grati per tutto il vostro supporto. ...Quella di ieri è stata una straordinaria serata. La città si è fermata incantata a guardare le 130 barche che risalivano Posillipo al tramonto, trasformando strade come via Caracciolo in spalti da sta ...GP Francia KTM Factory - Ottava posizione per Brad Binder al termine dell'ultimo Gran Premio di Francia, settimo appuntamento del mondiale 2022 di MotoGP. Il portacolori della KTM, dopo un week-end no ...