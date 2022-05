Ultime Notizie – Incentivi auto 2022: elettriche, ibride, gpl (Di lunedì 16 maggio 2022) Gli Incentivi auto 2022 sono arrivati, finalmente. Da oggi 16 maggio entrano in vigore le misure promesse, e più volte rimandate, dal governo per risollevare un mercato ormai fermo. Il problema difficile da risolvere resta quello di produrre tutti i veicoli che servirebbero. La crisi dei semiconduttori e le conseguenze della guerra in Ucraina hanno allungato i tempi di consegna in media oltre l’anno. E ora il sostegno al settore, orientato a incentivare l’acquisto di auto a bassa emissione, rischia di alimentare una corsa al nuovo che dovrà fare i conti con un’industria praticamente ferma. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del provvedimento firmato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi vengono destinati 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2023-2024, che rientrano tra ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 16 maggio 2022) Glisono arrivati, finalmente. Da oggi 16 maggio entrano in vigore le misure promesse, e più volte rimandate, dal governo per risollevare un mercato ormai fermo. Il problema difficile da risolvere resta quello di produrre tutti i veicoli che servirebbero. La crisi dei semiconduttori e le conseguenze della guerra in Ucraina hanno allungato i tempi di consegna in media oltre l’anno. E ora il sostegno al settore, orientato a incentivare l’acquisto dia bassa emissione, rischia di alimentare una corsa al nuovo che dovrà fare i conti con un’industria praticamente ferma. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del provvedimento firmato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi vengono destinati 650 milioni di euro per ciascuno degli anni-2023-2024, che rientrano tra ...

