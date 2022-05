Traffico Roma del 16-05-2022 ore 13:30 (Di lunedì 16 maggio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto Traffico rallentato per un incidente sulla via Flaminia tra il cimitero Flaminio Prima porta in direzione di Roma l’incidente all’interno della galleria incidente anche in città sulla via Salaria con rallentamenti in prossimità dell’incrocio con via Rubicone Traffico in coda per lavori Invece sul tratto di via Cipro tra Viale Degli Ammiragli Piazzale degli Eroi iniziati questa mattina nuovi lavori di potatura sulla corsia tranviaria di via Prenestina tra Largo Preneste piazzale Prenestino le linee tram 514 sono sostituite da bus su tutto il percorso mentre la linea tram 19 viaggia con navetta e tra Piazza dei Gerani e Porta Maggiore e Contramal tra Porta Maggiore Piazza Risorgimento con i lavori sulla via Pontina con code tra Spinaceto e Castel di Decima nelle ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 16 maggio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascoltorallentato per un incidente sulla via Flaminia tra il cimitero Flaminio Prima porta in direzione dil’incidente all’interno della galleria incidente anche in città sulla via Salaria con rallentamenti in prossimità dell’incrocio con via Rubiconein coda per lavori Invece sul tratto di via Cipro tra Viale Degli Ammiragli Piazzale degli Eroi iniziati questa mattina nuovi lavori di potatura sulla corsia tranviaria di via Prenestina tra Largo Preneste piazzale Prenestino le linee tram 514 sono sostituite da bus su tutto il percorso mentre la linea tram 19 viaggia con navetta e tra Piazza dei Gerani e Porta Maggiore e Contramal tra Porta Maggiore Piazza Risorgimento con i lavori sulla via Pontina con code tra Spinaceto e Castel di Decima nelle ...

