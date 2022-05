Quando McDonald's ha aperto in Russia (Di lunedì 16 maggio 2022) Il racconto per immagini della storia di McDonald's in Russia, dall'apertura del primo punto vendita a Mosca nel 1990 alla chiusura di tutti i ristoranti nel 2022 Leggi su wired (Di lunedì 16 maggio 2022) Il racconto per immagini della storia di's in, dall'apertura del primo punto vendita a Mosca nel 1990 alla chiusura di tutti i ristoranti nel 2022

Advertising

fedesettetre : Sono abbastanza di mezz'età per ricordarmi di quando a Mosca aprì il primo McDonald e di come mi era sembrato, insi… - melainfabula : Papà: 'dai, stasera prendiamo il McDonald's così festeggiamo che siete tornati'. (Sì, i miei fanno sempre una serat… - anere_S_erena : Il 26 viene mia nipote che da settimane mi chiama un giorno sì e l'altro pure per ricordarmi che devo portarla al M… - conlaqdiquadro : I panini del #McDonald sono come gli/le #ex: deludenti, ma quando hai fame ci torni sempre - laRoyalBlood_ : Ho iniziato ad andare al ristorante con i miei quando avevo tipo 10 anni perché ormai ero grande e sapevo che se an… -