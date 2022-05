Programmi TV di stasera, lunedì 16 maggio 2022 (Di lunedì 16 maggio 2022) Clementino e Boccia Rai1, ore 21.25: A Muso Duro Film TV del 2022 diretto da Marco Pontercorvo con Flavio Insinna (qui trama e info). Rai2, ore 21.20: Made in Sud Intrattenimento. Si ricompone la coppia Clementino – Lorella Boccia, dopo le assenze causa Covid. Rai3, ore 21.20: Report Attualità. Ad aprire la puntata di “Report” di lunedì 16 maggio alle 21.20 su Rai 3 e RaiPlay “La lista rossa” di Emanuele Bellano (con la collaborazione di Chiara D’Ambros ed Edoardo Garibaldi): ci sarebbe il filosofo e ideologo russo Aleksandr Dugin dietro l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Una lettera riservata di Dugin a un suo collaboratore svela il progetto del Cremlino: generare un sentimento filo-russo nei Paesi europei, minare dall’interno i valori fondanti dell’Europa, contrastare la gestione unipolare del mondo guidata ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 16 maggio 2022) Clementino e Boccia Rai1, ore 21.25: A Muso Duro Film TV deldiretto da Marco Pontercorvo con Flavio Insinna (qui trama e info). Rai2, ore 21.20: Made in Sud Intrattenimento. Si ricompone la coppia Clementino – Lorella Boccia, dopo le assenze causa Covid. Rai3, ore 21.20: Report Attualità. Ad aprire la puntata di “Report” di16alle 21.20 su Rai 3 e RaiPlay “La lista rossa” di Emanuele Bellano (con la collaborazione di Chiara D’Ambros ed Edoardo Garibaldi): ci sarebbe il filosofo e ideologo russo Aleksandr Dugin dietro l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Una lettera riservata di Dugin a un suo collaboratore svela il progetto del Cremlino: generare un sentimento filo-russo nei Paesi europei, minare dall’interno i valori fondanti dell’Europa, contrastare la gestione unipolare del mondo guidata ...

