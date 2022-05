KeyJey Ragusa festeggia il successo in Coppa Sicilia (Di lunedì 16 maggio 2022) Ragusa – Battendo in maniera netta la Pallamano Palermo nella finale di Coppa Sicilia per le squadre di Serie A2 maschile, iniziativa disputatasi ieri ad Acireale, la KeyJey Ragusa si è aggiudicata la terza edizione della manifestazione promossa dal comitato regionale della Figh presieduto da Sandro Pagaria. Il sette ibleo allenato da Mario Gulino era approdato alla finalissima di ieri sera dopo avere battuto, in semifinale, ieri mattina, l’Hc Mascalucia. A dire la verità, quella contro gli etnei non è stata una partita semplice. Infatti, gli iblei hanno regalato agli avversari buona parte del primo tempo, giocando con molta sufficienza e concedendo più del dovuto. Nel finale della prima frazione di gioco, però, la KeyJey si è risvegliata e per l’Hc Mascalucia sono stati dolori (è ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 16 maggio 2022)– Battendo in maniera netta la Pallamano Palermo nella finale diper le squadre di Serie A2 maschile, iniziativa disputatasi ieri ad Acireale, lasi è aggiudicata la terza edizione della manifestazione promossa dal comitato regionale della Figh presieduto da Sandro Pagaria. Il sette ibleo allenato da Mario Gulino era approdato alla finalissima di ieri sera dopo avere battuto, in semifinale, ieri mattina, l’Hc Mascalucia. A dire la verità, quella contro gli etnei non è stata una partita semplice. Infatti, gli iblei hanno regalato agli avversari buona parte del primo tempo, giocando con molta sufficienza e concedendo più del dovuto. Nel finale della prima frazione di gioco, però, lasi è risvegliata e per l’Hc Mascalucia sono stati dolori (è ...

