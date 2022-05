“Il Ragazzo Gioca Bene”, su Dazn il docufilm su Francesco Flachi (Di lunedì 16 maggio 2022) “Il Ragazzo Gioca Bene”. Si chiama così il nuovo docufilm di Dazn che racconta la vita e il ritorno in campo di Francesco Flachi. Disponibile in esclusiva su Dazn da oggi lunedì 16 maggio, è un viaggio a ritroso nella vita dell’idolo sampdoriano, dagli esordi alla consacrazione nel grande calcio tra Fiorentina e Sampdoria, fino agli anni bui dopo la squalifica per positività a sostanze stupefacenti, un errore che gli è costato 12 anni lontani dal campo. Il docufilm si apre nello studio di una tv locale, dove oggi Flachi fa l’opinionista, ed è proprio lui ad annunciare pubblicamente il suo ritorno in campo nella squadra del Signa. Il presidente del club, Andrea Ballerini detto “Gatto”, è un vecchio compagno di curva ... Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022) “Il”. Si chiama così il nuovodiche racconta la vita e il ritorno in campo di. Disponibile in esclusiva suda oggi lunedì 16 maggio, è un viaggio a ritroso nella vita dell’idolo sampdoriano, dagli esordi alla consacrazione nel grande calcio tra Fiorentina e Sampdoria, fino agli anni bui dopo la squalifica per positività a sostanze stupefacenti, un errore che gli è costato 12 anni lontani dal campo. Ilsi apre nello studio di una tv locale, dove oggifa l’opinionista, ed è proprio lui ad annunciare pubblicamente il suo ritorno in campo nella squadra del Signa. Il presidente del club, Andrea Ballerini detto “Gatto”, è un vecchio compagno di curva ...

