Graduatorie GPS 2022/24, compilazione domanda: come importare servizi presenti a fascicolo. GUIDA PER IMMAGINI (Di lunedì 16 maggio 2022) Le Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e le correlate Graduatorie di istituto di seconda e terza fascia si aggiornano sino al prossimo 31 maggio per il biennio 2022/24. compilazione domanda: come importare servizi presenti a fascicolo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 16 maggio 2022) Leprovinciali per le supplenze (GPS) e le correlatedi istituto di seconda e terza fascia si aggiornano sino al prossimo 31 maggio per il biennio/24.. L'articolo .

