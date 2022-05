(Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - Diventato celebre per l'esultanza dei ministri M5S quando, nel settembre 2018, il primoConte diede il via libera ai fondi per il reddito di cittadinanza, ildell'ingresso principale di Palazzo-affaccio su piazza Colonna- è statoina causa delladi. Un grande telone bianco copre la struttura, da dove continuano a sventolare la bandiera italiana e quella europea.

TV7Benevento : Governo: 'impacchettato' e messo in sicurezza balcone P.Chigi per caduta calcinacci - -

Governo: 'impacchettato' e messo in sicurezza balcone P.Chigi per caduta calcinacci Roma, 16 mag. (Adnkronos) - Diventato celebre per l'esultanza dei ministri M5S quando, nel settembre 2018, il primo governo Conte diede il via libera ...