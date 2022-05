Dalla vittoria all’Eurovision alla guerra in Ucraina: Oleh Psjuk torna al fronte (Di lunedì 16 maggio 2022) Il frontman della Kalush Orchestra, band vincitrice sul palco del PalaOlimpico di Torino, il giorno successivo alla vittoria ha preso un taxi ed è tornato a combattere per il suo Paese. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il cantante e gli altri membri del gruppo, avevano un permesso temporaneo per potersi esibire alla kermesse e ora, terminato il contest, deve tornare in patria. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di lunedì 16 maggio 2022) Il frontman della Kalush Orchestra, band vincitrice sul palco del PalaOlimpico di Torino, il giorno successivoha preso un taxi ed èto a combattere per il suo Paese. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il cantante e gli altri membri del gruppo, avevano un permesso temporaneo per potersi esibirekermesse e ora, terminato il contest, devere in patria. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

SerieA : ? #MilanAtalanta ? Quella tra @acmilan e @Atalanta_BC è la sfida vista più volte dalla 36ª giornata in avanti nel c… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Gli ucraini accusano i russi di avere scritto su alcune bombe, presumibilmente destinate alla Azovstal, l… - squil_3 : RT @HSkelsen: A distanza di qualche ora dalla vittoria dell'#Ucraina all'#Eurovision, ho guardato un po' di siti di stampa russi per curios… - infoitestero : Dalla vittoria all’Eurovision alla guerra in Ucraina: Oleh Psjuk torna al fronte - GraziaMontefal2 : RT @HSkelsen: A distanza di qualche ora dalla vittoria dell'#Ucraina all'#Eurovision, ho guardato un po' di siti di stampa russi per curios… -