Amber Heard: "Non sarei sopravvissuta se non avessi lasciato Johnny Depp" (Di lunedì 16 maggio 2022) Amber Heard, durante la sua deposizione, ha appena rivelato che, a suo modo di vedere, non sarebbe sopravvissuta se non avesse messo fine alla sua relazione tossica con Johnny Depp. Mentre era sul banco dei testimoni, ad Amber Heard è stato chiesto di parlare della fine della sua relazione con Johnny Depp e del motivo per cui ha lasciato l'attore: Amber ha detto di aver tentato di salvare la sua relazione prima di prendere la decisione di divorziare da Johnny. La Heard ha dichiarato di aver frequentato gli Alcolisti Anonimi, di aver letto libri, di essere andata in terapia e di aver fatto innumerevoli tentativi disperati al fine di risolvere i problemi della sua ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 16 maggio 2022), durante la sua deposizione, ha appena rivelato che, a suo modo di vedere, non sarebbese non avesse messo fine alla sua relazione tossica con. Mentre era sul banco dei testimoni, adè stato chiesto di parlare della fine della sua relazione cone del motivo per cui hal'attore:ha detto di aver tentato di salvare la sua relazione prima di prendere la decisione di divorziare da. Laha dichiarato di aver frequentato gli Alcolisti Anonimi, di aver letto libri, di essere andata in terapia e di aver fatto innumerevoli tentativi disperati al fine di risolvere i problemi della sua ...

