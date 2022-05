Accoltellati sugli scogli di Marechiaro: due ragazzi in prognosi riservata per aver difeso le fidanzatine (Di lunedì 16 maggio 2022) Si aggiungono nuovi particolari al fatto di sangue avvenuto domenica pomeriggio a Marechiaro, sugli scogli di Posillipo, dove una lite tra ragazzi è finita in tragedia. Due giovani di 17 e 16 anni sono infatti rimasti feriti gravemente... Leggi su today (Di lunedì 16 maggio 2022) Si aggiungono nuovi particolari al fatto di sangue avvenuto domenica pomeriggio adi Posillipo, dove una lite traè finita in tragedia. Due giovani di 17 e 16 anni sono infatti rimasti feriti gravemente...

Advertising

zazoomblog : Accoltellati sugli scogli di Marechiaro: due ragazzi in prognosi riservata per aver difeso le fidanzatine -… - ilGazzettinoves : #Napoli, ancora violenza tra minorenni: accoltellati due giovanissimi sugli scogli di Marechiaro - flaviotiravento : RT @TgrRai: #Napoli, due ragazzi di 16 e 17 anni accoltellati sugli scogli di Marechiaro: sono entrambi in prognosi riservata. Avrebbero di… - visitorcity : RT @TgrRai: #Napoli, due ragazzi di 16 e 17 anni accoltellati sugli scogli di Marechiaro: sono entrambi in prognosi riservata. Avrebbero di… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Lite sugli scogli a #Napoli, gravi due minorenni accoltellati -