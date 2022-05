Zingonia, i tifosi danno la carica a Gasp e giocatori prima del match contro il Milan (Di domenica 15 maggio 2022) Il miniraduno I tifosi nerazzurri si sono dati appuntamento nella mattinata di domenica 15 maggio al centro Bortolotti per caricare la squadra prima del match valevole per una fetta d’Europa (e lo scudetto per i rossoneri). Leggi su ecodibergamo (Di domenica 15 maggio 2022) Il miniraduno Inerazzurri si sono dati appuntamento nella mattinata di domenica 15 maggio al centro Bortolotti perre la squadradelvalevole per una fetta d’Europa (e lo scudetto per i rossoneri).

Advertising

TuttoMercatoWeb : Che entusiasmo a Zingonia: tifosi dell'#Atalanta caricano la squadra per la sfida al #Milan ?? @p_iannarelli - Manele789 : RT @TuttoMercatoWeb: Che entusiasmo a Zingonia: tifosi dell'#Atalanta caricano la squadra per la sfida al #Milan ?? @p_iannarelli https://t.… - naaaaaooo_ : RT @TuttoMercatoWeb: Che entusiasmo a Zingonia: tifosi dell'#Atalanta caricano la squadra per la sfida al #Milan ?? @p_iannarelli https://t.… - yuukikouhei : RT @TuttoMercatoWeb: Che entusiasmo a Zingonia: tifosi dell'#Atalanta caricano la squadra per la sfida al #Milan ?? @p_iannarelli https://t.… - Stocciz2 : Visto video dei tifosi dell'Atalanta a Zingonia....comincio ad avere tanta paura( sta notte ho sognato gol di muriel). -