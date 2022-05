Torta Napoleon e Prjanik | al Murumuru cafè l’assaggio di un piatto tipico ucraino vale una donazione solidale

Leggi su bergamonews

(Di domenica 15 maggio 2022) Ventiquattro febbraio 2022. È una data conosciuta, è il giorno in cui il governo russo ha deciso di usare le armi in Ucraina e da quel momento tutta l’attenzione dei media è rivolta non solo alla singola nazione, ma anche a come questa guerra cambierà le sorti dell’Europa occidentale, le sue carte in tavola su scala mondiale, di come il governo occidentale stia facendo fatica a fronteggiare questo problema poiché la Russia è da sempre uno dei pionieri nel mercato mondiale. Ed ecco che dal 25 febbraio iniziano le proteste in tutto il mondo: cortei, camminate, tutte le persone si radunano per mostrare il loro sostegno nei confronti di una popolazione ingiustamente colpita e il loro rigetto nei confronti di questo conflitto insensato, come qualsiasi altro conflitto nel mondo, perché i civili sono stanchi di soffrire a causa delle scelte incomprensibili dei governi, e l’unica arma in loro ...