Stroncato da un malore mentre è in bici | i medici non sono riusciti a salvare Enrico

(Di domenica 15 maggio 2022)improvviso, muoreCavaciocchi. 64 anni, presidente dell’ARCI provinciale di Prato, era uscito nella mattinata di ieri, sabato 14 maggio, per un giro ina Castaglioncello dove si trovava per qualche giorno di vacanza. Il suo corpo, privo di conoscenza, è stato trovato lungo la statale Aurelia nei pressi di Rosignano Solvay. Inutili i soccorsi: l’uomo è morto senza mai riprendersi. La notizia della morte diCavaciocchi ha sollevato una ventata di emozione e in tutta la città. Il primo messaggio è del sindaco di Prato Matteo Biffoni. “Una notizia che ci lascia attoniti, se ne va un amico della città e del territorio. In questo non ciparole, c’è spazio solo per il dolore. Ci stringiamo con grandissimo affetto alla sua famiglia”. Per Angela Riviello, presidente provinciale ...