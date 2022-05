Si tuffa dalla scogliera e muore: la tragica morte dell'ex calciatore (Di domenica 15 maggio 2022) Mourad Lamrabatte si lancia per un tuffo in mare davanti alla moglie e ai figli ma purtroppo finisce violentemente contro la roccia Leggi su ilgiornale (Di domenica 15 maggio 2022) Mourad Lamrabatte si lancia per un tuffo in mare davanti alla moglie e ai figli ma purtroppo finisce violentemente contro la roccia

Advertising

fanpage : Si era lanciato da un’alta scogliera per un tuffo in mare: l'ex calciatore muore davanti moglie e figli - smgii1908 : @joargna @martapacifica @quellaconlam Lautaro a 3 metri dalla porta si tuffa nonostante non veda Bonucci che è dietro di lui via loro - conr0d : Amedeo fece una cosa che non faceva mai: saltò quasi mezza pagina, fino alla chiusa del capitolo, che lesse invece… - saporati20 : @delinquentweet la Salernitana aveva un buon portiere poi a Gennaio hanno preso questo qui che nemmeno si tuffa e n… - Prvide : A partire dal taglio di montaggio tra la scena in cui Cecilia si tuffa in acqua e quella in cui lui emerge dalla vasca, geniale -