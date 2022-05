Serie A: l’Inter risponde al Milan: battuto il Cagliari 1-3 (Di domenica 15 maggio 2022) l’Inter batte il Cagliari 3-1 grazie ad una doppietta di Lautaro e alla seconda rete stagionale di Darmian, Inzaghi risponde al Milan ma la lotta si fa sempre più complicata per i nerazzurri che devono sperare in un passo falso dei cugini. Il Cagliari invece, che doveva approfittare della sconfitta del Genoa, si gioca tutto la prossima giornata a Venezia. La partita Partita senza esclusione di colpi all’Unipol Domus tra Cagliari e Inter in questo primo tempo. I Nerazzurri di Inzaghi passano in vantaggio grazie alla seconda rete in campionato di Darmian, bravissimo a sfruttare di testa l’assist sul secondo palo del compagno di reparto Perisic. La squadra di Inzaghi, dopo la rete di Darmian, colleziona occasioni da gol, in particolare con Lautaro , ma prima la sfortuna (due pali) e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 15 maggio 2022)batte il3-1 grazie ad una doppietta di Lautaro e alla seconda rete stagionale di Darmian, Inzaghialma la lotta si fa sempre più complicata per i nerazzurri che devono sperare in un passo falso dei cugini. Ilinvece, che doveva approfittare della sconfitta del Genoa, si gioca tutto la prossima giornata a Venezia. La partita Partita senza esclusione di colpi all’Unipol Domus trae Inter in questo primo tempo. I Nerazzurri di Inzaghi passano in vantaggio grazie alla seconda rete in campionato di Darmian, bravissimo a sfruttare di testa l’assist sul secondo palo del compagno di reparto Perisic. La squadra di Inzaghi, dopo la rete di Darmian, colleziona occasioni da gol, in particolare con Lautaro , ma prima la sfortuna (due pali) e ...

