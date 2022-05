Pogba vicino alla Juventus? Allegri lo svela in diretta! (Di domenica 15 maggio 2022) Quella di domani contro la Lazio sarà l’ultima partita casalinga della Juventus, che si prepara a salutare insieme ai suoi tifosi Chiellini e Dybala. In occasione della sfida ai biancocelesti, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa, dove c’è stata anche la possibilità di tastare il terreno del calciomercato bianconero. DOMANI IL SUMMIT Il nome certamente in voga delle ultime settimane è quello di Paul Pogba, che potrebbe realmente riabbracciare Torino e la Juventus in estate dopo l’addio nel 2016. Pogba Manchester United PremierStando alle ultime notizie di mercato, infatti, Madama vorrebbe tentare l’affondo per il francese, in scadenza di contratto con il Manchester United. Come riporta il Corriere dello Sport, nella ... Leggi su rompipallone (Di domenica 15 maggio 2022) Quella di domani contro la Lazio sarà l’ultima partita casalinga della, che si prepara a salutare insieme ai suoi tifosi Chiellini e Dybala. In occasione della sfida ai biancocelesti, Massimilianoha parlato in conferenza stampa, dove c’è stata anche la possibilità di tastare il terreno del calciomercato bianconero. DOMANI IL SUMMIT Il nome certamente in voga delle ultime settimane è quello di Paul, che potrebbe realmente riabbracciare Torino e lain estate dopo l’addio nel 2016.Manchester United PremierStando alle ultime notizie di mercato, infatti, Madama vorrebbe tentare l’affondo per il francese, in scadenza di contratto con il Manchester United. Come riporta il Corriere dello Sport, nella ...

