I programmi in tv oggi, 15 maggio 2022: film e intrattenimento (Di domenica 15 maggio 2022) Su Canale 5 la finale di Amici, Rai Uno Sanremo 72, su Sky Cinema Hannibal. Guida ai programmi Tv della serata del 15 maggio 2022 Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 15 maggio 2022? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai Uno dalle 21.25 Sanremo 72 – Il Festival da dove non l’avete mai visto. Un docufilm “multifocale” che racconta il Festival di Sanremo e la sua costruzione da una moltitudine di punti di vista, ... Leggi su lopinionista (Di domenica 15 maggio 2022) Su Canale 5 la finale di Amici, Rai Uno Sanremo 72, su Sky Cinema Hannibal. Guida aiTv della serata del 15Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 15? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.25 Sanremo 72 – Il Festival da dove non l’avete mai visto. Un docu“multifocale” che racconta il Festival di Sanremo e la sua costruzione da una moltitudine di punti di vista, ...

Lopinionista : I programmi in tv oggi, 15 maggio 2022: film e intrattenimento - iIIusi0 : Domani è a Roma e oggi ha iniziato a seguire b3ttys0ld (la tipa che si occupa dei programmi mariani) non so sia un caso però… - PaoloMasciarel1 : RT @Cisl_Lazio: Oggi siamo a #Roma con Categorie e Territori della Cisl Lazio con gli Assessori e Consiglieri Regionali, le Autorità di ges… - StradaReginaRSI : ??Oggi abbiamo parlato di violenza tra i giovani con #donginorigoldi (e abbiamo anche conosciuto un po’ chi è… ) cli… - MusumeciClaudio : RT @GuidaTVPlus: 14-05-2022 21:30 #Rete4 Don Camillo e l'onorevole Peppone #FilmCommedia #StaseraInTV -