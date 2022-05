Ferrari, test Monza a porte chiuse: cosa aspettarsi in Spagna? (Di domenica 15 maggio 2022) Tanta ancora la curiosità sul filming day della Ferrari. A porte chiuse i test del Cavallino di venerdì a Monza, un’occasione per mettere attentamente alla prova la F1-75. Una monoposto che aveva lasciato senza parole già a partire dal primo filming day e nei test di Barcellona di febbraio. Una Ferrari dalle caratteristiche vincenti quella di quest’anno, dall’alta competitività e in grado di condurre Charles Leclerc in vetta alla classifica mondiale. Non di poco conto però le difficoltà a Imola e a Miami, con duri colpi incassati dalla casa di Maranello a favore di due vittorie della Red Bull. Da qui l’importanza per la Ferrari dei 100 km sul circuito di Monza, prove cruciali in vista del pacchetto di innovazioni previsto per il GP di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 15 maggio 2022) Tanta ancora la curiosità sul filming day della. Adel Cavallino di venerdì a, un’occasione per mettere attentamente alla prova la F1-75. Una monoposto che aveva lasciato senza parole già a partire dal primo filming day e neidi Barcellona di febbraio. Unadalle caratteristiche vincenti quella di quest’anno, dall’alta competitività e in grado di condurre Charles Leclerc in vetta alla classifica mondiale. Non di poco conto però le difficoltà a Imola e a Miami, con duri colpi incassati dalla casa di Maranello a favore di due vittorie della Red Bull. Da qui l’importanza per ladei 100 km sul circuito di, prove cruciali in vista del pacchetto di innovazioni previsto per il GP di ...

