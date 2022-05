Fate attenzione! L’ultima truffa su WhatsApp | cosa si rischia

Advertising

Giorgiolaporta : Pericolosi negazionisti vogliono toglierci la #mascherina. Fate attenzione: sono tra di noi!! ??#12maggio - _Rosst91 : RT @nicftlouis: comunque raga se siete sensibili non entrate nelle risposte e nei citati. ci sono scritte molte cose a dir poco schifose e… - cordaro_enzo : RT @UrraNatalina: #nessunacorrelazione Sempre più malori improvvisi ,alla guida ??.Fate attenzione alla guida ,nell' attraversare le strisce… - nicftlouis : comunque raga se siete sensibili non entrate nelle risposte e nei citati. ci sono scritte molte cose a dir poco sch… - ModernoAlex : RT @DavidPuente: 4/ Vediamo che cosa pubblicava, ma fate attenzione alle foto e soprattutto agli occhi! -

TecnoAndroid.it

... tanto lo sappiamo che quando beccate roba di questo tipo in radio non cambiate frequenza esi ... PORTOGALLO - MARO " "Saudade, Saudade" " Voto 6,5 Un brano meritevole di, i portoghesi ...a volare in ambienti chiusi, perché se vi colpisce può farvi male (non chiedetemi come faccio a saperlo). È un po diverso da pilotare rispetto ai droni più grandi (direi più difficile)... Esselunga, fate attenzione: elenco gratis di offerte al 70% Spunta su WhatsApp un'ultima truffa che mette in serio pericolo gli utenti dell'applicazione: ecco cosa si rischia con il raggiro.Il primo caldo estivo sta già investendo l'Italia, ma il peggio (o il meglio, dipende dai punti di vista) deve ancora arrivare. Le temperature, segnala ilmeteo.it, infatti sono attese in ulteriore aum ...